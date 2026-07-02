Понад 200 будинків постраждали у Харкові через удари КАБів (фото)

У Харкові внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами, яка відбулась 1 липня, пошкоджені 214 житлових будинків.

Як повідомили у Харківській міськраді, у будівлях вибито понад тисячу вікон та близько 80 балконних склінь, а також понівечені 94 покрівлі.

«Комунальні служби вже закрили понад 70 % контурів, відремонтували 17 покрівель та відновили сім з дев’яти обірваних дротів вуличного освітлення. Роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів тривають», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, напередодні, 1 липня, армія РФ здійснила масштабну авіаатаку на Харків. Вибухи почали лунати близько 15:40. За даними Харківської обласної прокуратури, спочатку ворог скинув три авіаційні боєприпаси, а близько 16:00 здійснив повторну атаку, використавши ще чотири. Під атакою опинилися Київський, Основ’янський та Новобаварський райони міста. Внаслідок ударів загинув 15-річний хлопець, ще 30 людей постраждали. Серед них — троє дітей: однорічна дівчинка, 16-річний хлопець та 17-річна дівчина. Внаслідок влучань пошкоджені та зруйновані приватні будинки, медичний заклад, автомобілі.