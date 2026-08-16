Щоб створити в Харкові Алею пам’яті, на сайті міськради збирають підписи

Харків’яни створили петицію із закликом облаштувати в місті Алею з фото, іменами та історіями загиблих захисників України.

“Наразі у багатьох містах України (Києві, Дніпрі, Львові, Вінниці, Кропивницькому тощо) вже облаштовані Алеї пам’яті з фотографіями, іменами та історіями полеглих Героїв. На жаль, у Харкові досі відсутній єдиний, гідно облаштований публічний простір такого формату, де кожен мешканець та гість міста може віддати шану полеглим воїнам”, – пише авторка петиції Ганна Радзимінська.

Вона запропонувала створити Алею пам’яті в центрі чи іншій “доступній і безпечній” частині Харкова, проконсультувавшись про розташування та концепцію місця пам’яті з громадськістю та сім’ями загиблих. Окремо зазначила, що проєкт має враховувати вимоги безбар’єрності та “естетичної гідності”.

Зазначимо, що зараз головним місцем пам’яті загиблих у Харкові є Алея Слави на 18-му міському цвинтарі. Міська влада вже інформувала про плани створити Алею Слави та Алею надії (присвячену безвісти зниклим захисникам України). Про це заявив головний архітектор міста Антон Коротовських.