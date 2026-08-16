Чтобы создать в Харькове Аллею памяти, на сайте горсовета собирают подписи

Харьковчане создали петицию с призывом обустроить в городе Аллею с фото, именами и историями погибших защитников Украины.

«В настоящее время во многих городах Украины (Киеве, Днепре, Львове, Виннице, Кропивницком и т.п.) уже обустроены Аллеи памяти с фотографиями, именами и историями павших Героев. К сожалению, в Харькове до сих пор отсутствует единственное, достойно обустроенное публичное пространство такого формата, где каждый житель и гость города может отдать почтение павшим воинам», — пишет автор петиции Анна Радзиминская.

Она предложила создать Аллею памяти в центре или другой «доступной и безопасной» части Харькова, проконсультировавшись о расположении и концепции места памяти с общественностью и семьями погибших. Отдельно отметила, что проект должен учитывать требования безбарьерности и «эстетического достоинства».

Отметим, что сейчас главным местом памяти погибших в Харькове является Аллея Славы на 18-м городском кладбище. Городские власти уже информировали о планах создать Аллею Славы и Аллею надежды (посвященную без вести пропавшим защитникам Украины). Об этом заявлял главный архитектор города Антон Коротовских.