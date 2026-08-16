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Чтобы создать в Харькове Аллею памяти, на сайте горсовета собирают подписи

Общество 14:09   16.08.2026
Оксана Горун
Чтобы создать в Харькове Аллею памяти, на сайте горсовета собирают подписи Аллея Славы на 18-м кладбище в Харькове. Фото: ХГС

Харьковчане создали петицию с призывом обустроить в городе Аллею с фото, именами и историями погибших защитников Украины.

«В настоящее время во многих городах Украины (Киеве, Днепре, Львове, Виннице, Кропивницком и т.п.) уже обустроены Аллеи памяти с фотографиями, именами и историями павших Героев. К сожалению, в Харькове до сих пор отсутствует единственное, достойно обустроенное публичное пространство такого формата, где каждый житель и гость города может отдать почтение павшим воинам», — пишет автор петиции Анна Радзиминская.

Она предложила создать Аллею памяти в центре или другой «доступной и безопасной» части Харькова, проконсультировавшись о расположении и концепции места памяти с общественностью и семьями погибших. Отдельно отметила, что проект должен учитывать требования безбарьерности и «эстетического достоинства».

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Отметим, что сейчас главным местом памяти погибших в Харькове является Аллея Славы на 18-м городском кладбище. Городские власти уже информировали о планах создать Аллею Славы и Аллею надежды (посвященную без вести пропавшим защитникам Украины). Об этом заявлял главный архитектор города Антон Коротовских.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2026 в 14:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане создали петицию с призывом обустроить в городе Аллею с фото, именами и историями погибших защитников Украины".