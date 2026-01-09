Live

Летчику и разведчику. В Харькове увековечили память погибших воинов (фото)

Общество 16:14   09.01.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковский горсовет

В лицеях №85 и №163 в Индустриальном районе открыли мемориальные доски в честь погибших защитников Дмитрия Кокорина и Даниила Отрощенко.

В Харьковском горсовете рассказали, что Дмитрий Кокорин занимал должность летчика-штурмана вертолета. Он погиб в мае 2024 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Даниил Отрощенко был разведчиком. Погиб в ноябре 2023 года в Херсонской области после ранения. Посмертно отмечен орденом «За мужество» ІІІ степени.

В мероприятиях приняли участие представители районной администрации, родные героев, побратимы, друзья, учителя, местные жители.

Напомним, бывшую улицу Третью в Новобаварском районе переименовали в улицу Артема Костыри. Такое решение приняли депутаты Харьковского городского совета 19 декабря на внеочередной сессии. Артем Костыря – бывший начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в июле 2024 года.

Виктория Яковенко
