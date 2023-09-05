Более 18 тысяч уголовных дел по военным преступлениям рф на Харьковщине

Абсолютное большинство уголовных производств по преступлениям рф в Харьковской области касается фактов обстрелов гражданских домов, больниц, школ и объектов инфраструктуры, сообщил во время телемарафона Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры.

«Всего в отношении военных, совершенных российскими военными, на территории Харькова и области, существует более 18 тысяч уголовных производств. Большинство из них – а это более 14 тысяч – касается фактов обстрелов гражданской инфраструктуры. Около 2 тысяч касается мародерства, другие – это факты убийств, изнасилований, пыток, угона техники, вывоз зерна из аграрных предприятий», — рассказал Чубенко.

Всего в отношении российских военнослужащих, совершивших военные преступления, направлено в суд 30 обвинений. И уже 7 человек получили реальные судебные приговоры.

«Это касается российских военных, которые были в плену, по которым установлены факты совершения военных преступлений. Также есть обвинения в отношении руководителей воинских частей, авиабаз, которые отдавали реальные приказы о совершении военных преступлений», — отметил Чубенко.

Большинство подозрений – в заочных делах, ведь подозреваемые находятся в рф или на оккупированных территориях, говорит Чубенко. Так что фактически доступа к этим военным преступникам нет. Что касается 7 приговоров, то этих обвиняемых реально осудили, а затем обменяли на украинских защитников. Это касалось и российского летчика, бомбившего Харьков, рассказал Чубенко.