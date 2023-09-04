Допрос от Буданова и приезд на Салтовку: ГУР о пилотах РФ, бомбивших Харьков

В документальном фильме от ГУР МО Украины «Сбитые российские летчики» сообщили подробности преступлений и плена российских пилотов, совершавших авианалеты на Харьков и область.

В частности, в ГУР рассказали о 42-летнем подполковнике Сергее Косике — заместителе командира 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной дивизии из состава 6-й армии Воздушно-космических сил ВС РФ.

13 марта 2022 года Косика сбили: он попал в плен в районе села Оскол на Харьковщине.

После того как Косик катапультировался, он 10 дней бродил по лесам Харьковщины. Российский летчик отморозил ноги, прежде чем попал в плен: подполковнику ампутировали фаланги больших пальцев.

В плену Косика привезли на Северную Салтовку, чтобы показать последствия бомбардировок. Там к нему подошла местная жительница.

«Ты что, дебильный или что? Как это: пришел и не знаешь, зачем ты пришел сюда? Детей убивать, насиловать. Что мы вам сделали плохого, скажи? Вот объясни мне», – спросила женщина.

На это Косик ответил: «Ничего».

В ГУР также рассказали о Максиме Криштопа — подполковнике, заместителе командира 47-го авиаполка в городе Воронеж, который 6 марта 2022 года на самолете СУ-34 бомбил телебашню на улице Деревянко в Харькове.

С Криштопом лично общался глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он выяснил, что до вторжения РФ в Украину Криштопа принимал участие в войне в Сирии.

Также у летчика РФ глава ГУР спросил о работе украинской ПВО.

«Оцениваю достойно. Работа ПВО отразилась и лично на мне, и на многих тех, с кем я летал, служил. Эта война показала, что при достаточно сильной, эшелонированной противовоздушной обороне действия авиации очень ограничены», — ответил Криштопа.

По словам Буданова, от Криштопы он получил немало полезной информации.

«На самом деле профессиональный уровень этих пилотов он на очень высоком был уровне, налет часов огромен, реальная практика ведения бомбардировок. Но – нехватка кадров, конечно, проблема», — отметил Буданов.

Переговоры об обмене Косика, Криштопа и еще одного российского летчика, пойманного на Харьковщине, Сергея Малова, длились более года, добавили в ГУР.

«Встреча, не как героев, точно. Но думаю и не тюрьма», – сказал Малов во время обмена 6 мая.

«Не чувствую ни ненависти, ни злобы, ни озлобленности. Репрессий не ожидаю, я надеюсь в первую очередь, что все хорошо у моих родных и близких», — сказал Криштопа.

По данным ГУР, каждого из них обменяли на 15 украинских военнопленных. В Украину тогда удалось вернуть 45 защитников «Азовстали».