Буданова назначили главой ОП, а Иващенко – главой ГУР

2 января Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента.

Об этом говорится на сайте ОП в указе №5/2026.

«Назначить БУДАНОВА Кирилла Алексеевича Руководителем Офиса Президента Украины», – говорится в постановлении.

«Принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один предел ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!» — прокомментировал предложение президента Буданов.

Также сегодня, 2 января, Зеленский назначил указом №7/2026 Олега Иващенко главой ГУР.

«Назначить ИВАЩЕНКО Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – говорится в указе.

Ранее Владимир Зеленский определился с новым руководителем Офиса Президента. Днем 2 января он заявил, что встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и предложил ему этот пост.

