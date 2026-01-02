Буданова назначили главой ОП, а Иващенко – главой ГУР
2 января Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента.
Об этом говорится на сайте ОП в указе №5/2026.
«Назначить БУДАНОВА Кирилла Алексеевича Руководителем Офиса Президента Украины», – говорится в постановлении.
«Принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один предел ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!» — прокомментировал предложение президента Буданов.
Также сегодня, 2 января, Зеленский назначил указом №7/2026 Олега Иващенко главой ГУР.
«Назначить ИВАЩЕНКО Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – говорится в указе.
Ранее Владимир Зеленский определился с новым руководителем Офиса Президента. Днем 2 января он заявил, что встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и предложил ему этот пост.
