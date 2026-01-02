Live

Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео

Происшествия 16:11   02.01.2026
Оксана Якушко
Что происходило после атаки россиян по центру Харькова – в видео с места удара.

«Словно кадры из фильма ужасов» — так пользователи соцсетей комментируют видео с места удара российских ракет по центру Харькова.

На них – в прошлом нарядная, а сейчас усеянная обломками и поломанными ветвями центральная улица города Сумская.

Видео: Роза на руке, Типичное ХТЗ, Place Kharkiv

Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 16 раненых.

Автор: Оксана Якушко
