Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
Что происходило после атаки россиян по центру Харькова – в видео с места удара.
«Словно кадры из фильма ужасов» — так пользователи соцсетей комментируют видео с места удара российских ракет по центру Харькова.
На них – в прошлом нарядная, а сейчас усеянная обломками и поломанными ветвями центральная улица города Сумская.
Видео: Роза на руке, Типичное ХТЗ, Place Kharkiv
Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 16 раненых.
Читайте также: Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
2 января 2026 в 16:11