РФ снова ударила по харьковской окружной: сгорело авто копов, схема объезда

Враг нанес еще два удара по харьковской окружной дороге, где утром погиб водитель грузовика.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на руководителя патрульной полиции региона Виктора Левченко. Отмечается, что удары пришлись по автомобилям копов — одна сгорела полностью, другую удалось эвакуировать.

Также сообщается, что из-за риска повторных ударов тело погибшего водителя фуры пока не удалось эвакуировать.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали схему, как теперь объезжать закрытый отрезок харьковской окружной.

Напомним, утром 21 мая на харьковской кольцевой дороге вблизи 17-го кладбища FPV-дрон попал в кабину грузового автомобиля с полуприцепом. 40-летний водитель погиб. После попадания произошел пожар.

После этого события не ехать в два района Харькова по окружной призвал Александр Гололобов. По его словам, за неделю это уже вторая атака FPV в этом месте – на границе Малоданиловской и соседней громад. «Из соображений безопасности тем, кто двигается из громады в Киевский и Салтовский районы города, рекомендую передвигаться только по городу», – написал Гололобов.

Отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.