Бизнес на уклонистах: депутату Харьковского горсовета вручили подозрение
Правоохранители считают, что депутат Харьковского городского совета VIII созыва причастен к организации незаконного пересечения госграницы военнообязанным мужчиной.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что фигурант также является членом постоянной комиссии по международному сотрудничеству, инвестициям, спортивным и имиджевым проектам.
«Он вместе с сообщником – 28-летним барменом местного кафе – разработал «бизнес» на уклонении от мобилизации. Для конспирации дельцы создали группу «Пещера драконов» (на языке оригинала) в мессенджере Threema, где обсуждали детали незаконных услуг. «Спектр» был достаточно широк: оформление инвалидности, медицинская документация с фиктивными диагнозами, бронирование от военного призыва, организация СОЧ и т.д.», — отметили правоохранители.
Установлено, что в феврале бармен предложил знакомому, который искал способы легально уехать в Европу, покинуть страну за пределами установленных пунктов пропуска. Он сообщил «заказчику», что сначала его довезут в Киев, оттуда — в Одесскую область и через границу в Румынию. Уже там мужчина должен был пойти в отдел полиции и написать заявление о предоставлении статуса беженца.
В прокуратуре говорят: в мессенджере фигуранты подробно обсудили порядок выезда «клиента», а также процедуру получения денег с помощью криптокошелька. Стоимость своих услуг они оценили в 17 тысяч долларов.
«Депутат горсовета предоставил реквизиты, куда «заказчик» должен был перечислить деньги за услугу», – рассказали правоохранители.
Депутату сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ).
Напомним, бармена правоохранители задержали в конце марта.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вручили подозрение, госграница, депутат, новости Харькова, уклонисты;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 12:30;