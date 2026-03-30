Обещал мужчине организовать «билет» в Румынию: подозревают бармена в Харькове
Правоохранители считают, что 28-летний бармен харьковского кафе организовал схему незаконного віезда из Украины для военнообязанного мужчины.
По данным Харьковской областной прокуратуре, в феврале фигурант предложил знакомому покинуть страну за пределами пунктов пропуска.
«Во время личных встреч делок сообщил детали. Сначала мужчину должны были довезти в Киев, а оттуда — через границу в Румынию. Уже там он должен был пойти в отдел полиции и написать заявление о предоставлении статуса беженца», — выяснили правоохранители.
В прокуратуре говорят: стоимость такого «трансфера» харьковчанин оценил в 17 тысяч долларов. В то же время, обещал, что проблем с пограничниками не возникнет, уверяя о наличии «договоренности».
Мужчину задержали после получения оговоренной суммы средств, добавили правоохранители. Ему сообщили о подозрении по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ) и обещания оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства за предоставление неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).
Бармену уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Продавал оружие по почте: подозревают жителя Черкасской области
• Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 12:34;