Обещал мужчине организовать «билет» в Румынию: подозревают бармена в Харькове

Общество 12:34   30.03.2026
Обещал мужчине организовать «билет» в Румынию: подозревают бармена в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что 28-летний бармен харьковского кафе организовал схему незаконного віезда из Украины для военнообязанного мужчины.

По данным Харьковской областной прокуратуре, в феврале фигурант предложил знакомому покинуть страну за пределами пунктов пропуска.

«Во время личных встреч делок сообщил детали. Сначала мужчину должны были довезти в Киев, а оттуда — через границу в Румынию. Уже там он должен был пойти в отдел полиции и написать заявление о предоставлении статуса беженца», — выяснили правоохранители.

В прокуратуре говорят: стоимость такого «трансфера» харьковчанин оценил в 17 тысяч долларов. В то же время, обещал, что проблем с пограничниками не возникнет, уверяя о наличии «договоренности».

Мужчину задержали после получения оговоренной суммы средств, добавили правоохранители. Ему сообщили о подозрении по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ) и обещания оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства за предоставление неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).

Бармену уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фото: Харьковская областная прокуратура

