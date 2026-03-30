Продавал оружие по почте: подозревают жителя Черкасской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что подозрение в незаконном сбыте огнестрельного оружия подозревают 56-летнего мужчину.

По версии следствия, житель Черкасской области, не имея разрешительных документов, продавал оружие по почте.

«Правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта. Во время санкционированного обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли предмет, конструктивно похожий на пистолет, а также боеприпасы. Изъято направлено на экспертные исследования, которыми подтверждено, что это огнестрельное оружие и боеприпасы», – отметили в полиции.

На данный момент мужчина получил подозрение по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

