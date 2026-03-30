Продавав зброю поштою: підозрюють мешканця Черкаської області
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що підозру в незаконному збуті вогнепальної зброї підозрюють 56-річного чоловіка.
За версією слідства, мешканець Черкаської області, не маючи дозвільних документів, продавав зброю поштою.
“Правоохоронці задокументували факти протиправної діяльності фігуранта. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання поліцейські виявили та вилучили предмет, конструктивно схожий на пістолет, а також боєприпаси. Вилучене направлено на експертні дослідження, якими підтверджено, що це є вогнепальна зброя та боєприпаси”, – зазначили у поліції.
Наразі чоловік отримав підозру за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) КК України.
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: підозра, поліція, полицейские, харківщина, Черкасская область;
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 11:18;