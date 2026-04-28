Вибух біля супермаркету в Харкові: поліція знайшла ймовірного хулігана
Вибух у Харкові пролунав увечері 26 квітня біля супермаркету на проспекті Тракторобудівників, нагадали у ГУ Нацполіції у Харківській області.
На місці події копи виявили запал від гранати. Вже за дві години правоохоронці затримали ймовірного правопорушника – 32-річного чоловіка.
“За вказаним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України“, – пишуть копи.
Його затримали і готуються обрати запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть – він може сісти на сім років.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 19:15 26 квітня біля магазину на проспекті Тракторобудівників у Харкові пролунав вибух. На місці правоохоронці знайшли запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих немає. Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 11:42;