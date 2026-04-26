Біля супермаркету у Харкові підірвали гранату – інформація поліції (відео)
Близько 19:15 26 квітня біля магазину на проспекті Тракторобудівників у Харкові пролунав вибух. На місці правоохоронці знайшли запал від гранати.
Експерти встановлюють тип вибухового пристрою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих немає.
Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Поліція розшукує причетних.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, о 21:10 26 квітня на станції метро “Історичний музей” у Харкові 20-річний нетверезий хлопець зробив один постріл вгору зі стартового пістолета. Постраждалих немає. Стрільця доставили в кімнату поліції для з’ясування всіх обставин. Попередня правова кваліфікація – хуліганство (ст. 296 ККУ).
- Категорії: Події, Харків; Теги: граната, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Біля супермаркету у Харкові підірвали гранату – інформація поліції (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 22:44;