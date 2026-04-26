Біля супермаркету у Харкові підірвали гранату – інформація поліції (відео)

Близько 19:15 26 квітня біля магазину на проспекті Тракторобудівників у Харкові пролунав вибух. На місці правоохоронці знайшли запал від гранати.

Експерти встановлюють тип вибухового пристрою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих немає.

Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Поліція розшукує причетних.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, о 21:10 26 квітня на станції метро “Історичний музей” у Харкові 20-річний нетверезий хлопець зробив один постріл вгору зі стартового пістолета. Постраждалих немає. Стрільця доставили в кімнату поліції для з’ясування всіх обставин. Попередня правова кваліфікація – хуліганство (ст. 296 ККУ).