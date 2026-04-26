Возле супермаркета в Харькове взорвали гранату — информация полиции (видео)

Происшествия 22:44   26.04.2026
Елена Нагорная
Возле супермаркета в Харькове взорвали гранату — информация полиции (видео)

Около 19:15 26 апреля возле магазина по проспекту Тракторостроителей в Харькове прогремел взрыв. На месте правоохранители нашли запал от гранаты.

Эксперты устанавливают тип взрывного устройства, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. Пострадавших нет.

Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полиция разыскивает причастных.

Как сообщала МГ «Объектив», в 21:10 26 апреля на станции метро «Исторический музей» в Харькове 20-летний нетрезвый парень произвел один выстрел вверх из стартового пистолета. Пострадавших нет. Стрелка доставили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств. Предварительная правовая квалификация — хулиганство (ст. 296 УКУ).

Читайте также: Три десятка пьяных водителей поймали на Харьковщине: что показали Драгеры

Автор: Елена Нагорная
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19:15 26 апреля возле магазина по проспекту Тракторостроителей в Харькове прогремел взрыв. На месте правоохранители нашли запал от гранаты.".