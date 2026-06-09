Сегодня 9 июня 2026: какой праздник и день в истории

9 июня 1995 года Украина и РФ подписали соглашение о разделе Черноморского флота. Этот день 1934 года считают днем ​​рождения Дональда Дака. В 1911-м родился легендарный украинский телесказочник – Дед Панас, актер Петр Вескляров. В 1898-м Британия получила Новые Территории Гонконга в аренду на 99 лет. В 1866-м на Закарпатье упал метеорит Княгиня – самый большой из найденных в Европе в новейшей истории. В 1822-м в США запатентовали искусственную челюсть. В 1815-м в этот день завершился Венский конгресс, на котором определили границы Европы «после Наполеона».

Праздники и памятные даты 9 июня

9 июня в мире – Международный неофициальный день друзей и Международный день архивов (или Праздник архивариуса).

Второй вторник июня – Всемирный день памяти домашних животных.

Сегодня: Всемирный день технического обслуживания, Международный день кельтского искусства, Всемирный день борьбы с синдромом антифосфолипидных антител, Международный день аккредитации, День Дональда Дака, День кораллового треугольника.

9 июня в истории

9 июня 1815 года завершился Венский конгресс – конференция монархов и дипломатов великих держав Европы, длившаяся с 18 сентября 1814 года. Во время конгресса определяли новые границы Европы. Подробнее.

9 июня 1822 года в США запатентовали искусственную челюсть. Подробнее.

9 июня 1847 года российский император Николай I подписал приговор, которым Тараса Шевченко отдали в солдаты. Подробнее.

9 июня 1866 года в Закарпатье возле села Княгиня упал метеорит, который получил название по названию этого населенного пункта. Подробнее.

9 июня 1898 года Китай передал в аренду Великобритании на 99 лет часть Гонконга. Подробнее.

9 июня 1911 года родился Петр Вескляров — украинский актер, которого поколения жителей нашей страны (и не только) знали как Деда Панаса — неизменного ведущего программы «На добраніч, діти!» на украинском ТВ. Подробнее.

9 июня 1934 года считается днем ​​рождения Дональда Дака. Подробнее.

9 июня 1995 года Украина и РФ подписали соглашение о разделе Черноморского флота. Под этим документом поставили подписи президенты стран Леонид Кучма и Борис Ельцин.

Судьба Черноморского флота после распада СССР являлась постоянным источником напряжения в отношениях между странами. «Разборки» вокруг флота продолжались с 1992 года. Тогда, 8 апреля 1992-го, вышла директива первого Министра обороны Украины генерал-полковника Константина Морозова №Д-8 «О формировании Военно-Морских Сил Украины». Ею министр поручил начать формирование ВМС Украины со штабом в Севастополе. Российская сторона отреагировала резко, сразу заявив, что Черноморский флот останется российским. Впоследствии Ельцин подписал указ о переходе Черноморского флота под юрисдикцию России. Впрочем, часть личного состава приняла украинскую присягу (это произошло 9 июля 1992). С этого времени продолжались постоянные попытки цивилизованно провести «морской развод». Соглашение 1995-го стало одним из эпизодов этой истории. За основу приняли принцип равного раздела стоимости имущества флота, но распределение кораблей оказалось совсем не в пользу Украины.

«Украине передается 18,3%, Российской Федерации – 81,7% кораблей и судов Черноморского флота», – отмечали в тексте.

Соглашение подтверждало дальнейшее использование российским флотом баз в Севастополе и других пунктов базирования в Крыму (окончательно это урегулировали отдельными соглашениями 1997 года). Морякам позволяли самостоятельно определиться, присягу какой из стран принимать.

«Каждый офицер, мичман и прапорщик Черноморского флота имеет право на свободное определение своей последующей службы», — записали в соглашении.

Церковный праздник 9 июня

9 июня чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Подробнее.

Народные приметы

Если день солнечный и безоблачный, то июнь будет сухим.

Гроза в этот день — к ветреному июню.

Если погода плохая, то и осень этого года будет ненастной.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя ссориться – даже по пустякам.

Нельзя убирать в доме.

Нельзя пить алкоголь.