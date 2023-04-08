Сегодня 8 апреля: какой праздник и день в истории

По христианскому календарю сегодня – Лазарева суббота. 8 апреля 1709 года заключен Великобудищанский трактат между гетманом Мазепой, королем Швеции и запорожцами. В 1904-м Великобритания и Франция подписали «Сердечную сделку» («Антанту»), а в 1918-м немцы заняли Харьков.

Праздники и памятные даты 8 апреля

8 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире сегодня — Международный день цыган.

8 апреля в истории

8 апреля 1481 года католическая церковь объявила крестовый поход для освобождения от мусульманской оккупации города Отранто на юге Италии.

Город летом 1480-го десантом с моря захватил османский флот. До этого жители и гарнизон Отранто 15 дней удерживали осаждающих, укрывшись в местной крепости.

Но силы были слишком неравными. Пробив стены крепости, османы методически уничтожали город, поджигая и грабя здания. В Отранто и на окрестных территориях убили около 12 тысяч человек, в рабстве оказались еще около 5000. Однако самыми «знаменитыми» стали 800 мучеников Отранто, которых, по информации христианских источников, обезглавили из-за отказа принять ислам. Римско-католическая церковь в дальнейшем канонизировала мучеников, хотя ряд историков выражал сомнения в том, что изменение религии было условием помилования. Чтобы выбить захватчиков из города, римский Папа Сикст IV объявил итальянский крестовый поход. Его поддержали несколько итальянских городов-государств, Венгрия и Франция. Не известно, насколько успешной стала бы эта военная операция, но накануне скончался турецкий султан Мехмед Завоеватель. И пока его преемники делили престол, вовремя отправить подкрепление к Отранто не успели. После переговоров с христианскими войсками турки капитулировали в августе и покинули Отранто в сентябре 1481 года, завершив 13-месячную оккупацию.

8 апреля 1709 года был заключен Великобудищанский трактат между гетманом Иваном Мазепой, шведским королем Карлом XII и кошевым атаманом Запорожской Сечи Костем Гордиенко.

Согласно Союзному договору запорожцы присоединялись к силам Мазепы и шведского короля в борьбе против Московии. На тот момент совместное войско Мазепы и Карла находилось на Полтавщине, пройдя утомительный зимний путь. Состояние войска было не лучшим, в том числе из-за нехватки обмундирования и фуража. Так что присоединение запорожцев существенно улучшало боевые силы армии союзников. Кость Гордиенко, который до этого был непримиримым противником Мазепы, согласился на союз ради победы над войском российских захватчиков с Петром I во главе. Главными условиями подписанного договора было то, что Карл XII «брал Мазепу и Гордиенко со своим войском под опеку», гарантировал Украине и запорожцам независимость от московского правительства и подтверждал: «казачьи вольности будут обеспечены навсегда». Этим трактатом Украина признавалась независимым государством. Но впереди, к сожалению, была Полтавская битва и разгром в ней, которые на долгие столетия похоронил надежды украинцев на освобождение от российских оккупантов.

8 апреля 1904 года непримиримые противники Великобритания и Франция подписали так называемое «Сердечное соглашение» («Entente cordiale» или «Антанту»).

Оно положило конец почти тысячелетней истории военных конфликтов между двумя странами-соперницами. Также именно союз Франции и Англии стал основой дальнейшей более широкой коалиции (так и названой «Антанта»), противостоявшей Германии и ее Четверному союзу в Первой мировой войне. Главным «яблоком раздора» между Британией и Францией в конце XIX и начале ХХ века был вопрос «дележа» колониальных владений. И именно его после продолжительных переговоров смогли решить. «Сердечное соглашение» состояло из трех документов. Первый разграничил сферы влияния в Египте и Марокко, оставив Марокко под французским влиянием, а Египет – английским. Также колониальные империи разделили ряд владений в Западной и Центральной Африке и Ньюфаундленде. Наконец, третья декларация согласовывала позиции стран по владениям в Сиаме, Мадагаскаре, Вануату и т.д.

8 апреля 1918 года немцы, которые были союзниками армии УНР, заняли Харьков, до этого оккупированный большевистскими захватчиками. Из города эвакуировалось правительство самозваной Украинской Советской Республики, которая на тот момент была создана и провозглашена незначительной группой большевиков, не сумевших захватить власть в Украине во время Всеукраинского съезда советов в 1917 году в Киеве. После неудачи в Киеве зимой 1917 года они перебазировались в Харьков и пытались создать «параллельную» Украинскую республику – как часть федеративной России. После подписания Брестского мирного договора руководство УНР получило международное признание независимости Украины и поддержку со стороны государств Четверного союза. Так что с военной поддержкой немцев из Харькова выбили самозванную власть и город вернули под руководство правительства Украины.

8 апреля 1930 года состоялась премьера шедевра украинского кино. В кинотеатрах Киева впервые показали кинофильм Александра Довженко «Земля». Эта лента занимает вторую позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино (составленном в 2021 году). Впрочем, в советские времена после премьеры фильм уже 17 апреля сняли с показа. Официальной причиной указывали натурализм и покушение на обычаи. Реабилитировали Землю только в 1970-е. Тогда же фильм впервые отреставрировали — на киностудии «Мосфильм» под руководством Юлии Солнцевой — вдовы Довженко и актрисы, сыгравшей в этом фильме первую в истории нашего кино сцену ню. В 2012 году «Землю» отреставрировали уже в Украине – по заказу Довженко-Центра. А музыкальное сопровождение для фильма создала украинская группа ДахаБраха.

8 апреля 1971 года состоялся первый Всемирный конгресс ромов. Поэтому в этот день отмечают Международный день ромов. По традиции празднования, ромы в определенное время зажигают на улицах свечи как символ единства своего народа, а также спускают на воду рек венки, что символизирует нелегкую судьбу бродящих по миру ромов, не имеющих собственной страны.

8 апреля 1990 года над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

8 апреля 1992 года вышла директива первого Министра обороны Украины генерал-полковника Константина Морозова №Д-8 «О формировании Военно-Морских Сил Украины». Ею министр поручил начать формирование ВМС Украины со штабом в Севастополе. Естественно, это вызвало резкую реакцию со стороны РФ. В Севастополь сразу прибыли главнокомандующий ВМФ РФ и вице-президент страны, заявившие, что Черноморский флот останется российским. Моряков призывали не присягать Украине. Впоследствии президент РФ Ельцин подписал указ о переходе Черноморского флота под юрисдикцию России. Впрочем, часть личного состава, а именно личный состав военной комендатуры Севастопольского гарнизона — пункта управления Главной базы ЧФ, все же принял украинскую присягу (это произошло 9 июля 1992 года). Конфликты, переговоры и «торговля» вокруг раздела Черноморского флота продолжались в 1992-1997 годах.

8 апреля 2005 года произошло самое массовое церемониальное событие в истории человечества — похороны Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане.

Проститься с Папой приехало почти 4 млн верующих. На церемонии присутствовало более 100 глав государств и правительств. Для ее освещения аккредитовалось 3,5 тыс. журналистов, а прямую трансляцию вели 150 телеканалов. Иоанн Павел II возглавлял католическую церковь в течение 26,5 года. Он стал вторым в истории по продолжительности пребывания на высшей кафедре церкви – первым был Папа Пий IX, руководивший мировым католичеством 32 года.

Церковный праздник 8 апреля

8 апреля – Лазарева суббота. В субботу шестой недели Великого поста церковь вспоминает воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. Лазарь жил в деревне Вифания, недалеко от Иерусалима. Иисус часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл своим другом. А когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал в гробу, Иисус воскресил его из мертвых. Многие иудеи, убедившись в достоверности этого чуда, стали последователями Христа. А Лазарь прожил еще 30 лет, был епископом на острове Кипр, где распространял христианство. И умер мирно.

Народные приметы

Заморозки 8 апреля прочат холодную весну.

Восход солнца в облаках – к потеплению.

Что нельзя делать 8 апреля

В этот день строго запрещена любая работа по дому.

Нельзя рубить деревья и вырывать растения.