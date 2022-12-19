Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории

19 декабря – День Святого Николая. В Украине – День адвокатуры. 19 декабря Великобритания и Китай подписали соглашение о возвращении КНР Гонконга.

Праздники и памятные даты 19 декабря

19 декабря – День Святого Николая. Так что, если еще не заглядывали под подушку, не забудьте это сделать.

В Украине отмечается День адвокатуры.

А в мире это – Международный день помощи бедным.

19 декабря в истории

19 декабря 1917 года в Киеве завершился Всеукраинский съезд советов, результаты которого были совсем не такими, как рассчитывала Москва. Накануне, 13 декабря, Ленин объявил Манифест, в котором якобы признал УНР и «ее право полностью отделиться от России или вступить в договор с Российской республикой». Понятно, что ничего подобного он не планировал, а рассчитывал захватить власть с помощью «своих людей» в Киеве. Однако съезд советов 19 декабря поддержал Центральную Раду и УНР абсолютным большинством из 2000 голосов. Ставленники Москвы имели только 4% голосов, поэтому бежали из Киева в Харьков, где провели собственный съезд и заявили о выходе из состава Украины «Донецко-Криворожского бассейна» и его вхождении в состав РФССР. А также – о том, что «Украина должна составлять федеративную часть Российской республики». Опираясь на решение этой группы маргиналов, Ленин начал вмешиваться во внутренние дела УНР, назначил Харьков столицей и начал войну против независимого Украинского государства.

19 декабря 1984 года в Пекине премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение, коренным образом изменившее жизнь Гонконга. Согласно документу, с 1997 года Гонконг, являвшийся британской колонией, вернулся под юрисдикцию Китая. Условием такого возвращения бывшая метрополия определила сохранение в Гонконге капиталистической системы еще на полвека.

Гонконг получил статус особого административного района в составе КНР – с высокой степенью автономии. Однако далеко не все жители британской колонии хотели возвращаться на историческую родину. Многие люди эмигрировали еще до того, как соглашение между Великобританией и КНР вступило в силу. Передача суверенитета над Гонконгом состоялась в полночь 1 июля 1997 года.

19 декабря 1998 года состоялась попытка импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Причиной стал секс-скандал с Моникой Левински. Вернее – не сам скандал, а ложные свидетельства об отсутствии отношений с Моникой, которые Клинтон дал под присягой. Отстранить Клинтона, впрочем, не удалось: для этого не собрали необходимые две трети голосов в сенате. Клинтон добыл в должности до завершения своего президентского срока — 20 января 2001 года. А впоследствии суд вынес постановление о неуважении к правосудию, приостановил лицензию Клинтона на юридическую практику на 5 лет и оштрафовал его на $90 000. Это не помешало Клинтону долгое время оставаться в рейтингах самых успешных и популярных президентов США.

Церковный праздник 19 декабря

19 декабря христиане отмечают день Святого Николая — чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Любимый святой украинских детей жил во времена Римской империи. Он родился в Патаре, в исторической области Ликия и был единственным сыном в семье. Родители Николая поклялись посвятить его Богу. Согласно жития Николая, свою способность творить чудеса он проявил сразу после рождения, исцелив собственную мать от тяжелой болезни. В крещенской купели новорожденный младенец простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый. С самого детства Николай постился и изучал Божественное Писание. Он стал сначала чтецом, далее священником. Все время своей жизни Николай помогал нуждающимся. Так, известна история того, как он спас трех девушек, которых собственный отец с отчаяния из-за голода, хотел отдать на разврат. Николай подбросил этой семье три мешочка с золотом в окно – и этим спас их от нищеты. Вообще о святом Николае известно, что он всегда старался помогать нуждающимся тайно, скрывая свои благодеяния.

После смерти архиепископа Иоанна святого Николая избрали епископом Мир Ликийских. Он пережил гонения на христиан императора Диоклетиана, хоть и был заключен вместе с другими христианами. А во времена царствования Константина святого Николая вернули в паству. Достигнув глубокой старости, святитель Николай умер примерно между 345 и 351 годами. Его мощи сохранялись нетленными в местной кафедральной церкви, а в 1087 году перенесены в итальянский город Бар, где находятся и сейчас.

Народные приметы 19 декабря

Солнечный и морозный день – к хорошему урожаю.

Иней с утра – к похолоданию.

Если до 19 декабря зима была суровой, то скоро начнется оттепель.

Что нельзя делать 19 декабря

Нельзя ругаться, конфликтовать, злословить.

Не стоит заниматься физическим трудом и работать по дому.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя отказывать в помощи людям.