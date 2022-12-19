Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории
19 декабря – День Святого Николая. В Украине – День адвокатуры. 19 декабря Великобритания и Китай подписали соглашение о возвращении КНР Гонконга.
Праздники и памятные даты 19 декабря
19 декабря – День Святого Николая. Так что, если еще не заглядывали под подушку, не забудьте это сделать.
В Украине отмечается День адвокатуры.
А в мире это – Международный день помощи бедным.
19 декабря в истории
19 декабря 1917 года в Киеве завершился Всеукраинский съезд советов, результаты которого были совсем не такими, как рассчитывала Москва. Накануне, 13 декабря, Ленин объявил Манифест, в котором якобы признал УНР и «ее право полностью отделиться от России или вступить в договор с Российской республикой». Понятно, что ничего подобного он не планировал, а рассчитывал захватить власть с помощью «своих людей» в Киеве. Однако съезд советов 19 декабря поддержал Центральную Раду и УНР абсолютным большинством из 2000 голосов. Ставленники Москвы имели только 4% голосов, поэтому бежали из Киева в Харьков, где провели собственный съезд и заявили о выходе из состава Украины «Донецко-Криворожского бассейна» и его вхождении в состав РФССР. А также – о том, что «Украина должна составлять федеративную часть Российской республики». Опираясь на решение этой группы маргиналов, Ленин начал вмешиваться во внутренние дела УНР, назначил Харьков столицей и начал войну против независимого Украинского государства.
19 декабря 1984 года в Пекине премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение, коренным образом изменившее жизнь Гонконга. Согласно документу, с 1997 года Гонконг, являвшийся британской колонией, вернулся под юрисдикцию Китая. Условием такого возвращения бывшая метрополия определила сохранение в Гонконге капиталистической системы еще на полвека.
Гонконг получил статус особого административного района в составе КНР – с высокой степенью автономии. Однако далеко не все жители британской колонии хотели возвращаться на историческую родину. Многие люди эмигрировали еще до того, как соглашение между Великобританией и КНР вступило в силу. Передача суверенитета над Гонконгом состоялась в полночь 1 июля 1997 года.
19 декабря 1998 года состоялась попытка импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Причиной стал секс-скандал с Моникой Левински. Вернее – не сам скандал, а ложные свидетельства об отсутствии отношений с Моникой, которые Клинтон дал под присягой. Отстранить Клинтона, впрочем, не удалось: для этого не собрали необходимые две трети голосов в сенате. Клинтон добыл в должности до завершения своего президентского срока — 20 января 2001 года. А впоследствии суд вынес постановление о неуважении к правосудию, приостановил лицензию Клинтона на юридическую практику на 5 лет и оштрафовал его на $90 000. Это не помешало Клинтону долгое время оставаться в рейтингах самых успешных и популярных президентов США.
Церковный праздник 19 декабря
19 декабря христиане отмечают день Святого Николая — чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Любимый святой украинских детей жил во времена Римской империи. Он родился в Патаре, в исторической области Ликия и был единственным сыном в семье. Родители Николая поклялись посвятить его Богу. Согласно жития Николая, свою способность творить чудеса он проявил сразу после рождения, исцелив собственную мать от тяжелой болезни. В крещенской купели новорожденный младенец простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый. С самого детства Николай постился и изучал Божественное Писание. Он стал сначала чтецом, далее священником. Все время своей жизни Николай помогал нуждающимся. Так, известна история того, как он спас трех девушек, которых собственный отец с отчаяния из-за голода, хотел отдать на разврат. Николай подбросил этой семье три мешочка с золотом в окно – и этим спас их от нищеты. Вообще о святом Николае известно, что он всегда старался помогать нуждающимся тайно, скрывая свои благодеяния.
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После смерти архиепископа Иоанна святого Николая избрали епископом Мир Ликийских. Он пережил гонения на христиан императора Диоклетиана, хоть и был заключен вместе с другими христианами. А во времена царствования Константина святого Николая вернули в паству. Достигнув глубокой старости, святитель Николай умер примерно между 345 и 351 годами. Его мощи сохранялись нетленными в местной кафедральной церкви, а в 1087 году перенесены в итальянский город Бар, где находятся и сейчас.
Народные приметы 19 декабря
Солнечный и морозный день – к хорошему урожаю.
Иней с утра – к похолоданию.
Если до 19 декабря зима была суровой, то скоро начнется оттепель.
Что нельзя делать 19 декабря
Нельзя ругаться, конфликтовать, злословить.
Не стоит заниматься физическим трудом и работать по дому.
Нельзя стричь волосы.
Нельзя отказывать в помощи людям.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 декабря – День Святого Николая. В Украине – День адвокатуры. 19 декабря Великобритания и Китай подписали соглашение о возвращении КНР Гонконга".