«Под вопросом эвакуация людей»: о критической ситуации заявляют в Купянске
В городе Купянск на Харьковщине фиксируют увеличение количества обстрелов. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин в эфире «Суспільне. Студія» заявил, что ситуация критическая.
«Увеличение применения всего вида вооружения, в том числе и FPV-дронов. Это не позволяет не только обеспечивать критическую инфраструктуру, социальную инфраструктуру, гуманитарную помощь завозить в город Купянск. Под вопросом и эвакуация людей. Это вопрос непосредственного риска для тех людей, которые осуществляют меры эвакуации: структурные подразделения, коммунальные предприятия, ГСЧС, полиция, волонтеры», — рассказал Беседин.
Он объяснил, что с каждым днем FPV-дронов становится все больше, и они контролируют центральные части города. Беседин добавляет: эти БпЛА бьют по автомобилям, которые видят.
«Недавно был нанесен удар по машине Нацполиции в Купянском районе. Четыре офицера полиции получили ранения разной степени тяжести. Это говорит об одном, что враг бьет, враг уничтожает и не позволяет обеспечивать тех людей, которые остаются в Купянской громаде», — подчеркнул Беседин.
По его данным, на территории Купянской громады остаются 2200 жителей, из них 1280 непосредственно живут в городе Купянск.
По состоянию на 15 июля вывозить людей удается, каждый день работают эвакуационные группы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: FPV-дрон, Андрей Беседин, купянск, обстрел, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск на Харьковщине фиксируют увеличение количества обстрелов. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что ситуация критическая.".