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«Під питанням евакуація людей»: про критичну ситуацію заявляють у Куп’янську

Суспільство 13:22   15.07.2025
Вікторія Яковенко
«Під питанням евакуація людей»: про критичну ситуацію заявляють у Куп’янську Скриншот

У місті Куп’янськ на Харківщині фіксують збільшення кількості обстрілів. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері «Суспільне. Студія» заявив, що ситуація критична.

«Збільшення застосування всього виду озброєння, в тому числі і FPV-дронів. Це не дає можливості не тільки забезпечувати критичну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру, гуманітарну допомогу завозити в місто Куп’янськ. Під питанням й евакуація людей. Це саме питання безпосереднього ризику для тих людей, які здійснюють заходи евакуації:  структурні підрозділи, комунальні підприємства, ДСНС, поліція, волонтери», – розповів Беседін.

Він пояснив, що з кожним днем FPV-дронів стає все більше, і вони контролюють центральні частини міста. Беседін додає: ці БпЛА б’ють по автівках, які бачать.

«Нещодавно був завданий удар по автівці Нацполіції в Куп’янському районі. Чотири офіцери поліції зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Це свідчить про одне, що ворог б’є, ворог нищить і не дає можливість забезпечувати тих людей, які залишаються в Куп’янській громаді», – підкреслив Беседін.

За його даними, наразі на території Куп’янської громади залишаються 2200 мешканців, з них 1280 безпосередньо в місті Куп’янськ.

Станом на 15 липня вивозити людей вдається, щодня працюють евакуаційні групи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 13:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ на Харківщині фіксують збільшення кількості обстрілів. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ситуація критична.".