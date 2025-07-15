«Під питанням евакуація людей»: про критичну ситуацію заявляють у Куп’янську

У місті Куп’янськ на Харківщині фіксують збільшення кількості обстрілів. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері «Суспільне. Студія» заявив, що ситуація критична.

«Збільшення застосування всього виду озброєння, в тому числі і FPV-дронів. Це не дає можливості не тільки забезпечувати критичну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру, гуманітарну допомогу завозити в місто Куп’янськ. Під питанням й евакуація людей. Це саме питання безпосереднього ризику для тих людей, які здійснюють заходи евакуації: структурні підрозділи, комунальні підприємства, ДСНС, поліція, волонтери», – розповів Беседін.

Він пояснив, що з кожним днем FPV-дронів стає все більше, і вони контролюють центральні частини міста. Беседін додає: ці БпЛА б’ють по автівках, які бачать.

«Нещодавно був завданий удар по автівці Нацполіції в Куп’янському районі. Чотири офіцери поліції зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Це свідчить про одне, що ворог б’є, ворог нищить і не дає можливість забезпечувати тих людей, які залишаються в Куп’янській громаді», – підкреслив Беседін.

За його даними, наразі на території Куп’янської громади залишаються 2200 мешканців, з них 1280 безпосередньо в місті Куп’янськ.

Станом на 15 липня вивозити людей вдається, щодня працюють евакуаційні групи.