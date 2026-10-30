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Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа

Події 08:45   30.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:45

Протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв, пише Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Стариці, Ізбицького, Чайківки, Охрімівки та Малої Вовчої. На Куп’янському – активність ворога не зафіксована, доба пройшла без атак.

07:38

Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці «прильоту» – пожежа

Спочатку посіяни вдарили по Харкову у п’ятницю, 30 жовтня, близько 04.35. Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив: окупанти випустили реактивний безпілотник. Удар припав по Основ’янському району. Також стало відомо, що на місці “прильоту” почалася пожежа. Інформації про постраждалих та руйнування немає. 

“Наслідки з’ясовуємо”, – додав Терехов.

Про ще один удар по Основʼянському району Терехов повідомив о 07:15.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".