Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:45
Протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв, пише Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Стариці, Ізбицького, Чайківки, Охрімівки та Малої Вовчої. На Куп’янському – активність ворога не зафіксована, доба пройшла без атак.
07:38
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці «прильоту» – пожежа
Спочатку посіяни вдарили по Харкову у п’ятницю, 30 жовтня, близько 04.35. Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив: окупанти випустили реактивний безпілотник. Удар припав по Основ’янському району. Також стало відомо, що на місці “прильоту” почалася пожежа. Інформації про постраждалих та руйнування немає.
“Наслідки з’ясовуємо”, – додав Терехов.
Про ще один удар по Основʼянському району Терехов повідомив о 07:15.