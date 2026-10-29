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Спанієля Лоріка врятували волонтери в Харкові: хазяйка в лікарні через удар РФ

Суспільство 10:58   29.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Спанієля Лоріка врятували волонтери в Харкові: хазяйка в лікарні через удар РФ Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

Господарка 10-річного спанієля Лоріка опинилася в лікарні внаслідок удару по багатоповерхівці в Основ’янському районі. Йдеться про “приліт” по Харкову, що стався 27 жовтня.

Через те, що господарка спанієля потрапила до лікарні після обстрілу, собака залишився без нагляду, пишуть у КП “Центр поводження з тваринами”.

Собаку врятували на місці "прильоту"
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

“Чотирилапого до нашого притулку доставили представники Харківської обласної організації “Товариство Червоного Хреста України”. Наші ветеринари одразу провели необхідний огляд. На щастя, Лорік залишився цілим та неушкодженим“, – зазначили у КП.

Собаку врятували на місці "прильоту"
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

Однак у собаки діагностували гостру реакцію на стрес. Тому, поки хазяйка Лоріка перебуває в лікарні, співробітники КП тимчасово прихистили спанієля, а також забезпечили умови, в яких він зміг прийти до тями після пережитого.

Собаку врятували на місці "прильоту"
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

“Турботу про нього взяли на себе її близькі родичі, де йому буде значно легше остаточно відновитися після стресу”, – додали в повідомленні.

Читайте також: Удари по Харкову та передмістю: через «приліт» БпЛА постраждала ціла родина

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 10:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Господарка 10-річного спанієля Лоріка опинилася в лікарні внаслідок удару по багатоповерхівці в Основ’янському районі.".