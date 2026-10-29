Трагедія у Дніпрі: дрон ударив по електропоїзду, десяток загиблих

Близько 11:10 начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа написав про удар по об’єкту транспортної інфраструктури у Дніпрі.

Доповнено о 12:25. Наслідки удару РФ по залізничному вокзалу в Дніпрі опублікував президент України Володимир Зеленський.

“Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Ще десять людей постраждали. Необхідні служби залучені на місці”, – пише президент.

11:40. Незабаром він уточнив, що вже відомо про 13 загиблих через обстріл росіян. Крім того, п’ятеро людей поранені.

“Медики надають усім необхідну допомогу”, – додав Ганжа.

Подробиці обстрілу вже розповіли у АТ “Укрзалізниця”. Там уточнили: реактивний безпілотник ударив по залізничному вокзалу у Дніпрі.

“Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди“, – написали залізничники.

На місці продовжують працювати екстрені служби.