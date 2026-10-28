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Жителя Печенігів звинувачують у коригуванні ударів по греблі: загрожує довічне

Економіка 17:47   28.10.2026
Тетяна Литвіна
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Жителя Печенігів звинувачують у коригуванні ударів по греблі: загрожує довічне

У Чугуєві судитимуть 50-річного мешканця селища Печеніги. Його звинувачують у коригуванні ворожих ударів по греблі Печенізького водосховища та повідомленні розвідданих про розміщення підрозділів Сил оборони України.

Як повідомили в обласній прокуратурі, восени 2025 року мешканець селища Печеніги через месенджер Telegram налагодив зв’язок з представником російської спецслужби і погодився виконувати його завдання. У жовтні 2025 – січні 2026 року він надсилав куратору розвіддані про підрозділи Сил оборони України у вигляді текстових та голосових повідомлень, а також скріншотів Google Maps з відмітками. Зокрема, поширив інформацію про розташування бліндажів, переміщення військової техніки іноземного виробництва, яку Україні надали міжнародні партнери.

Окрему увагу він приділяв греблі Печенізького водосховища: фіксував наслідки ворожих влучень, характер пошкоджень та стан шлюзів.

“Також чоловік регулярно залишав у проросійських Telegram-каналах коментарі, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, перекладав провину за обстріли житлових масивів Харкова на українських військових і очікував захоплення регіону. Характер висловлювань підтверджений висновками судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи”, – кажуть в прокуратурі.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання та повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Його судитимуть у Чугуївському міському суді за звинуваченням у держзраді, вчиненій в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України), виготовленні та розповсюдженні матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинених повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Максимальне покарання, яке йому загрожує, – довічно позбавлення волі.

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Нагадаємо, Печенізька гребля тривалий час є об’єктом системних атак. Росіяни намагалися вразити її «шахедами» КАБами, ракетами різних типів, «молниями» та FPV-дронами. Дамба є критично важливим об’єктом, що забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність та безпеку десятків населених пунктів Харківщини.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 17:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві судитимуть 50-річного мешканця селища Печеніги. Його звинувачують у коригуванні ворожих ударів по греблі Печенізького водосховища.".