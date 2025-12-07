Live

«Були готові»: наслідки удару РФ по Печенізькій дамбі оцінили у ЗСУ

07.12.2025
Олена Нагорна
«Були готові»: наслідки удару РФ по Печенізькій дамбі оцінили у ЗСУ

Українська сторона була готова до того, що Печенізька дамба в Харківській області може зазнати критичних пошкоджень, прокоментували атаку військових РФ 7 грудня у 16-му армійському корпусі ЗСУ.

“Завчасно було розроблено відповідні плани реагування. Розроблені запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику”, – зазначили військові. 

По-друге, йдеться в публікації, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів, тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

У разі необхідності Сили оборони готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами, підкреслюють військові.

У 16-му армійському корпусі констатують, що Печенізька дамба тривалий час є об’єктом системних атак. Росіяни намагалися влучити по ній “шахедами” КАБами, ракетами різних типів, «молниями» та FPV-дронами.

“Лише за останні дні фіксуються декілька спроб ураження цієї ділянки. Позавчора російська ракета вдарила по дачному масиву поруч, знищивши понад десять будинків”, – поінформували оборонці.

Вони також наголосили, що Печенізька дамба є критично важливим об’єктом, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини.

“Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І Женевських конвенцій (1977). Удар російських військ по Печенізькій дамбі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин”, – додають оборонці.

Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ. Чоловік загинув та ще семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Старому Салтову, повідомили в обласній прокуратурі. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, по Печенізькій греблі росіяни випустили шість ракет.

Читайте також: Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові

Автор: Олена Нагорна
