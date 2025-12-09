«Є ризики підтоплення». Що роблять після удару по греблі на Харківщині 📹
Наразі в регіоні намагаються стабілізувати ситуацію після ворожого удару по греблі Печенізького водосховища, що стався у вихідні, розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог на вихідних запустив сім ракет по нашій критичній інфраструктурі. По транспортній інфраструктурі. Є ризики підтоплення населення, оскільки ворог бив по одній з дамб, ключових для Харкова та області. Робимо все можливе, щоб передбачити наслідки, завчасно оповістити населення, мати весь ресурс, щоб реагувати у випадку настання НП», – сказав голова ХОВА.
Він уточнив, що плани реагування готові ще з 2022 року.
«У разі погіршення ситуації під відселення може потрапити близько 13 тисяч людей, з них 3,5 тисячі – це маломобільні люди. Усі наявні ресурси дозволять нам провести евакуацію своєчасно і організовано. У разі потреби ми забезпечимо транспорт і місця для тимчасового проживання. У нас є чітке прогнозування скільки у нас буде населених пунктів під ризиком підтоплення», – зазначив Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, масованих ударів по переправах через Печенізьке водосховище завдала російська армія в 7 грудня. Після серії вибухів, що пролунала в Чугуївському районі, селищний голова Олександр Гусаров заявив про «приліт» по греблі Печенізького водосховища. Він відзначив, що рух дорогою по дамбі припинений. Слідом Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила про тимчасове закриття руху на двох дорогах: Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук і Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка». На мапі об’їзду дорожники вказали, що дамба в Печенігах і міст у Старому Салтові зруйновані. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок удару по Старому Салтову загинули двоє чоловіків, ще восьмеро чоловіків постраждали. 8 грудня провели засідання координаційного штабу, присвячене ситуації в громадах біля Печенізького водосховища. За його результатами Синєгубов повідомив, що підстав для евакуації населення наразі немає. Рівень води у водосховищі постійно моніторять. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що мета російських ударів – порушити логістику підрозділів Сил оборони, котрі тримають оборону на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. Проте в ЗСУ запевняють: до такого розвитку подій готувалися заздалегідь. Відповідну заяву зробили в 16-му армійському корпусі. За словами військових, оборонці мають резервні маршрути та накопичені запаси. Тож втрата можливості руху через Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.
