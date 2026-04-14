Удар по греблі в Печенігах: момент «прильоту», у якому стані споруда (відео)

16 армійський корпус ЗСУ опублікував відео ворожого удару по греблі Печенізького водосховища. Також захисники заявили, що споруда не пошкоджена.

За даними українських воїнів, 14 квітня ЗС РФ здійснили чергову спробу атаки на цю греблю. Росіяни застосували КАБи: чотири з них влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві — у воду.

“Вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм окупантів. Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об’єм води. Руйнування дамби саме зараз, у період «великої води», мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо”, – йдеться у повідомленні.

Не досягнувши успіху фізично, противник перейшов до інформаційно-психологічної атаки, констатують захисники.

“На підконтрольних рф «псевдохарківських» пабліках почали поширювати фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води. Дамба не пошкоджена. Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі”, – підкреслили у 16-му армійському корпусі.

Там зазначили, що ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини.

Відео: 16 армійський корпус ЗСУ

Нагадаємо, в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по греблі в Печенігах росіяни били, практично одночасно атакуючи Харків уранці. Він зазначав, що ворог скинув шість КАБів.