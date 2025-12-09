Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова
Наслідки російської атаки на Печенізьку дамбу 7 грудня для Харкова прокоментував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Так, дійсно, це дуже важлива дамба. Ворог гатив по ній, було дуже багато влучань. Можуть бути різні сценарії, різні наслідки. Усе це залежить від руйнацій. Те, що може бути. Але сьогодні ми працюємо над укріпленням. Для нас це дуже важливе значення має, це і постачання води в Харків, це і прилеглі території, біля цієї дамби, там дуже багато людей проживає. Тобто ми працюємо, ми робимо все можливе для того, щоб зберегти, попри удари, зберегти дамбу, зберегти водопостачання Харкова”,- сказав мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, масованих ударів по переправах через Печенізьке водосховище завдала армія РФ у неділю, 7 грудня. Печенізький селищний голова Олександр Гусаров заявив про «приліт» по греблі. Він поінформував, що рух дорожнім полотном припинений. Слідом за цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що зруйнована не лише дамба у Печенігах, а й міст у Старому Салтові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: внаслідок удару по Старому Салтову загинули двоє чоловіків – 49 та 66 років, ще вісім чоловіків постраждали. 8 грудня провели засідання координаційного штабу, за результатами якого Синєгубов повідомив, що підстав для евакуації населення наразі немає. Рівень води у водосховищі постійно моніторять.
Читайте також: “Є ризики підтоплення”. Що роблять після удару по греблі на Харківщині 📹
