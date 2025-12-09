Live

Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова

Записано 19:04   09.12.2025
Олена Нагорна
Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова

Наслідки російської атаки на Печенізьку дамбу 7 грудня для Харкова прокоментував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Так, дійсно, це дуже важлива дамба. Ворог гатив по ній, було дуже багато влучань. Можуть бути різні сценарії, різні наслідки. Усе це залежить від руйнацій. Те, що може бути. Але сьогодні ми працюємо над укріпленням. Для нас це дуже важливе значення має, це і постачання води в Харків, це і прилеглі території, біля цієї дамби, там дуже багато людей проживає. Тобто ми працюємо, ми робимо все можливе для того, щоб зберегти, попри удари, зберегти дамбу, зберегти водопостачання Харкова”,- сказав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, масованих ударів по переправах через Печенізьке водосховище завдала армія РФ у неділю, 7 грудня. Печенізький селищний голова Олександр Гусаров заявив про «приліт» по греблі. Він поінформував, що рух дорожнім полотном припинений. Слідом за цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що зруйнована не лише дамба у Печенігах, а й міст у Старому Салтові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: внаслідок удару по Старому Салтову загинули двоє чоловіків – 49 та 66 років, ще вісім чоловіків постраждали. 8 грудня провели засідання координаційного штабу, за результатами якого Синєгубов повідомив, що підстав для евакуації населення наразі немає. Рівень води у водосховищі постійно моніторять.

Читайте також: “Є ризики підтоплення”. Що роблять після удару по греблі на Харківщині 📹

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)
Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)
09.12.2025, 19:26
Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА
Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА
09.12.2025, 15:28
Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області
Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області
09.12.2025, 16:10
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
09.12.2025, 16:45
Генштаб: одна атака РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку – затишшя
Генштаб: одна атака РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку – затишшя
09.12.2025, 17:30
Шкільна революція на Харківщині: що треба знати батькам учнів 1-8 класів 📹
Шкільна революція на Харківщині: що треба знати батькам учнів 1-8 класів 📹
09.12.2025, 18:00

Новини за темою:

09.12.2025
Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова
09.12.2025
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
08.12.2025
Захисників Харкова з ДПСУ нагородив Терехов з нагоди Дня ЗСУ (фото)
08.12.2025
Фонд іспанського монастиря допомагає Харкову: Терехов зустрівся з його головою
08.12.2025
За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 19:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки російської атаки на Печенізьку дамбу 7 грудня для Харкова прокоментував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".