З початку доби Харків атакували 22 «шахеди»: Терехов про ціль РФ (відео)
Дуже важку ніч пережив Харків, констатує мер Ігор Терехов. За його даними, з початку доби ворог випустив на місто 22 «шахеди». Влучання зафіксували по шести локаціях.
«Різні райони Харкова постраждали, і житлові будинки постраждали, і критична інфраструктура. І зараз теж було пряме влучання в фасад багатоповерхового будинку. Ми маємо трьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Вони знаходились тут, в цьому будинку. На щастя, не було детонації цього «шахеда». Якщо б це було з детонацією, то наслідки були б зовсім інші», – каже Терехов.
Він зазначає: таким чином ворог намагається залякати мешканців.
«Ми це чудово розуміємо, але ж страждають люди. Тільки за сьогоднішню ніч у нас 17 людей, які звернулися за медичною допомогою. Є люди, які зараз перебувають у лікарні в стані середньої важкості. Чого добивається наш противник? Щоб люди виїжджали з міста, щоб люди не залишалися в місті. Але ж навпаки, ми будемо згуртовані», – підкреслив міський голова.
Він уточнив, що наслідки російських ударів ліквідовують комунальники.
Нагадаємо, вибухи один за одним лунали в Харкові, починаючи з 4 ранку 10 червня. Станом на 05:20 у місті зафіксували 26 «прильотів», повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними міського ситуаційного центру, ударів було дещо менше – 17 по Холодногірському району та один – по Шевченківському. У місті виникли пожежі. Внаслідок ударів були постраждалі.
Однак на цьому окупанти не зупинились. Після 09:00 у місті знову лунала серія вибухів. Влучання російських БпЛА зафіксували у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, внаслідок цих ударів постраждали вісім людей. 23-річна жінка зазнала вибухових поранень, у 77-річної жінки діагностували отруєння чадним газом. Ще у шістьох – гостра реакція на стрес: жінки 27, 33, 38, 57 і 75 років та 50-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 11:59;