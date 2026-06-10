С начала суток Харьков атаковали 22 «Шахеда»: Терехов о цели РФ (видео)
Очень трудную ночь пережил Харьков, констатирует мэр Игорь Терехов. По его данным, с начала суток враг выпустил на город 22 «Шахеда». Попадание зафиксировали по шести локациям.
«Разные районы Харькова пострадали и жилые дома пострадали, и критическая инфраструктура. И сейчас тоже было прямое попадание в фасад многоэтажного дома. У нас есть три человека, которые обратились за медицинской помощью. Они находились здесь, в этом доме. К счастью, не было детонации этого «Шахеда». Если бы это было с детонацией, то последствия были бы совсем другие», – говорит Терехов.
Он отмечает, что таким образом враг пытается запугать жителей.
«Мы это прекрасно понимаем, но страдают люди. Только за сегодняшнюю ночь у нас 17 человек, обратившихся за медицинской помощью. Есть люди, которые находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Чего добивается наш противник? Чтобы люди уезжали из города, чтобы люди не оставались в городе. Но ведь наоборот, мы будем сплочены», — подчеркнул городской голова.
Он уточнил, что последствия российских ударов ликвидируют коммунальщики.
Напомним, взрывы один за другим раздавались в Харькове, начиная с 4 утра 10 июня. По состоянию на 05:20 в городе зафиксировали 26 прилетов, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным городского ситуационного центра, ударов было несколько меньше – 17 по Холодногорскому району и один – по Шевченковскому. В городе возникли пожары. В результате ударов были пострадавшие.
Однако на этом оккупанты не остановились. После 09:00 в городе снова раздавалась серия взрывов. Попадания российских БпЛА зафиксировали в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в результате этих ударов пострадали восемь человек. 23-летняя женщина получила взрывные ранения, у 77-летней женщины диагностировали отравление угарным газом. Еще у шести – острая реакция на стресс: женщины 27, 33, 38, 57 и 75 лет и 50-летний мужчина.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 11:59;