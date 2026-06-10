26 ударов за минуты: по Харькову массировано били БпЛА (обновлено)
Харьков утром 10 июня — под атакой российских БпЛА. В городе — масштабные пожары.
Дополнено в 05:44. Количество пострадавших в Харькове возросло до четырех человек. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, это женщины 35, 42, 68 и 81 года, жительницы Холодногорского района. У всех — острая реакция на стресс.
Дополнено в 05:24. 26 ударов по Харькову нанесла армия РФ на рассвете 10 июня, отметил Синегубов. Большинство БпЛА целились по Холодногорскому району. У двух женщин (68 и 81 года) – острая реакция на стресс.
Дополнено в 05:21. У двух жителей Холодногорского района — острая реакция на стресс после «прилетов», сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Дополнено в 05:19. «Прилет» в Киевском районе не подтвердился. Терехов уточнил, что БпЛА упал в лесополосе на территории соседнего Шевченковского района.
Дополнено в 05:10. «68-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс в результате вражеских ударов по Холодногорскому району Харькова», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 04:59. В Харькове продолжают звучать взрывы. Мэр подтвердил удары по Шевченковскому и Киевскому районам. Над городом фиксируют группы беспилотников.
04:38. «Около 20 ударов за последние минуты по Холодногорскому району, в результате чего возникли пожары. Детали выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Позже он добавил, что есть пострадавшие — их количество и состояние уточняют.
Серия взрывов в городе началась после 4 утра. Мониторинговые каналы предупреждали о группе БпЛА, летящей в сторону Харькова. По состоянию на 04:35 угроза сохраняется.
Информация будет дополняться.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 05:44;