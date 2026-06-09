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Харьков атакуют БпЛА: есть попадание в дом в центре, пострадали две женщины

Происшествия 19:00   09.06.2026
Елена Нагорная
Харьков атакуют БпЛА: есть попадание в дом в центре, пострадали две женщины Фото: ХГС

Четыре «прилета» зафиксировали в Харькове в период с 17:45 до 18:20 9 июня — в Слободском, Киевском, Основянском и Шевченковском районах.

Дополнено в 18:33. Известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Харьков, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. 86-летняя и 69-летняя женщины испытали острый стресс в Киевском районе. Им оказали медицинскую помощь на месте. Зафиксировано попадание в третий этаж жилого дома. Профильные службы устраняют последствия удара.

В Шевченковском районе упали обломки сбитого дрона. Пострадавших и разрушений нет.

18:07. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый беспилотник упал в Слободском районе.

Еще одно попадание зафиксировали в центре города в Киевском районе. На месте пожар.

Мэр уточнил, что в Киевском районе беспилотник влетел в четырёхэтажное здание.

Ещё один «прилет» — в Основянском районе.

Воздушную тревогу объявили в городе в 17:28. Причиной была угроза БпЛА типа «Шахед».

Напомним, в ночь на 9 июня Харьков подвергся массированному воздушному удару. Городской ситуационный центр зафиксировал 11 попаданий по двум районам: Шевченковскому и Холодногорскому. Атаковали с помощью «Шахедов».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 19:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре «прилета» зафиксировали в Харькове в период с 17:45 до 18:20 9 июня — в Слободском, Киевском, Основянском и Шевченковском районах.".