Харків атакують БпЛА: є влучання в будинок у центрі, постраждали дві жінки

Чотири «прильоти» зафіксували у Харкові у період з 17:45 до 18:20 9 червня — у Слобідському, Київському, Основ’янському та Шевченківському районах.



Доповнено о 19:00. Наслідки на цей час:

▪️Київський район (центр): безпілотник влучив у третій поверх чотириповерхового житлового будинку, спалахнула пожежа. Дві жінки (86 та 69 років) зазнали гострого стресу, медики надали їм допомогу на місці.

▪️Шевченківський район: упали уламки збитого дрона. Пошкоджений легковик.

▪️Слобідський район: “приліт” на відкритій місцевості, сталося займання сухої трави. Пожежу локалізували.

▪️Основ’янський район: інформація про пошкодження і постраждалих не надходила.

“Взагалі було влучання чотирьох “шахедів”. Шевченківський район — було збиття. Крім цього, Слобідський та Київський райони міста. Найбільше постраждав Київський район. Було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Маємо на теперішній час двох людей, які звернулися по медичну допомогу. Розтрощена покрівля будівлі. Зараз працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби, щоб локалізувати пожежу площею 250 квадратних метрів”, – поінформував мер Ігор Терехов.

Він констатував, що загалом від початку доби по Харкову було вже 15 влучань.

Доповнено о 18:33. Відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Харків, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. 86-річна і 69-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес у Київському районі. Їм надали медичну допомогу на місці. Зафіксовано влучання у третій поверх житлового будинку. Профільні служби усувають наслідки удару.

У Шевченківському районі впали уламки збитого дрона. Без постраждалих та руйнувань.

18:07. Як повідомив мер Ігор Терехов, перший безпілотник упав у Слобідському районі. Наслідки уточнюються.

Ще одне влучання зафіксували у центрі міста у Київському районі. На місці виникла пожежа.

Мер уточнив, що в Київському районі безпілотник влетів у чотириповерхову будівлю.

Ще один “приліт” – в Основ’янському районі.

Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 17:28. Причиною була загроза БпЛА типу “Шахед”.

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня Харків зазнав масованого повітряного удару. Міський ситуаційний центр зафіксував 11 влучань у двох районах: Шевченківському та Холодногірському. Атакували за допомогою “шахедів”.