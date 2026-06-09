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«Розтрощений Саржин яр» – Терехов про наслідки обстрілу Харкова (відео)

Записано 12:36   09.06.2026
Вікторія Яковенко
«Розтрощений Саржин яр» – Терехов про наслідки обстрілу Харкова (відео) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону
 розповів про наслідки ворожих ударів по Харкову вночі 9 червня.

«Усю ніч працювали наші комунальні служби. Було влучання в 11 локаціях по Харкову – це Шевченківський та Холодногірський райони. 15 людей постраждали. Вщент вигоріло кафе, розтрощений храм, розтрощений Саржин яр – улюблене місце, де відпочивають харків’яни. Постраждало дуже багато офісних приміщень, магазинів, 27 будинків. Також було розтрощене одне з КП, яке забезпечує життєдіяльність міста. Ми відреагували, сьогодні вже диспетчеризація певна є», – зазначив міський голова.

Він також розповів від чого залежить відновлення пошкоджень у місті.

«Це все залежить від того, які руйнації, які погодні умови. Іноді можливо все зробити за 2-3 доби, а іноді декілька днів, а то й тижнів доводиться працювати, щоб зробити так як було раніше», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 12:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих ударів по Харкову вночі 9 червня.".