«Розтрощений Саржин яр» – Терехов про наслідки обстрілу Харкова (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону
розповів про наслідки ворожих ударів по Харкову вночі 9 червня.
«Усю ніч працювали наші комунальні служби. Було влучання в 11 локаціях по Харкову – це Шевченківський та Холодногірський райони. 15 людей постраждали. Вщент вигоріло кафе, розтрощений храм, розтрощений Саржин яр – улюблене місце, де відпочивають харків’яни. Постраждало дуже багато офісних приміщень, магазинів, 27 будинків. Також було розтрощене одне з КП, яке забезпечує життєдіяльність міста. Ми відреагували, сьогодні вже диспетчеризація певна є», – зазначив міський голова.
Він також розповів від чого залежить відновлення пошкоджень у місті.
«Це все залежить від того, які руйнації, які погодні умови. Іноді можливо все зробити за 2-3 доби, а іноді декілька днів, а то й тижнів доводиться працювати, щоб зробити так як було раніше», – підкреслив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 12:36;