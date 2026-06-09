Атака БпЛА на Харків: Синєгубов про стан постраждалих (відео з коптера)

Вночі Харків пережив масовану атаку БпЛА. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, усього армія РФ випустила понад 20 «шахедів».

«Травм зазнали шестеро людей, із них четверо були госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 53-річна жінка отримала поранення склом, у 56-річної жінки — вибухова травма та забій коліна, 62-річна жінка ушпиталена із закритим переломом передпліччя. Також у лікарню доставили 28-річну вагітну жінку, яка отримала поранення склом внаслідок вибуху. Ще 10 людей, зокрема троє дітей, зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці», – зазначив Синєгубов.

У місті зафіксували близько 10 локацій влучань і падіння уламків. Пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків, будівля КП, адміністративна будівля, церква, кафе та щонайменше 37 авто.

Синєгубов уточнив, що наслідки усувають понад 100 підрозділів ДСНС.

Відео: Олег Синєгубов

У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео з коптера, на якому видно масштаби руйнувань.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Крім цього, начальник ХОВА розповів про ракетний обстріл Чугуєва.

«По місту Чугуїв уночі було завдано п’ять ракетних ударів типу «Х-59». Загинули троє людей: чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, яка була вагітною. Медики надали допомогу жінкам 71 та 65 років і 70-річному чоловіку, які зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, гаражі та два автомобілі», – додав Синєгубов.

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