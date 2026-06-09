Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)

Ночью Харьков пережил массированную атаку БпЛА. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, всего армия РФ выпустила более 20 «Шахедов».

«Травмы получили шесть человек, из них четверо были госпитализированы в состоянии средней тяжести. 53-летняя женщина получила ранение стеклом, у 56-летней женщины — взрывная травма и ушиб колена, 62-летняя женщина госпитализирована с закрытым переломом предплечья. Также в больницу доставили 28-летнюю беременную женщину, которая получила ранение стеклом в результате взрыва. Еще 10 человек, в том числе трое детей, получили острую реакцию на стресс и получили медицинскую помощь на месте», — отметил Синегубов.

В городе зафиксировали около 10 локаций попаданий и падения обломков. Повреждены девять многоквартирных домов, здание КП, административное здание, церковь, кафе и не менее 37 автомобилей.

Синегубов уточнил, что последствия устраняют более 100 подразделений ГСЧС.

Видео: Олег Синегубов

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео с коптера, на котором видны масштабы разрушений.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, начальник ХОВА рассказал о ракетных обстрелах Чугуева.

«По городу Чугуев ночью были нанесены пять ракетных ударов типа «Х-59». Погибли три человека: мужчины 56 и 70 лет и 22-летняя женщина, которая была беременна. Медики оказали помощь женщинам 71 и 65 лет и 70-летнему мужчине, подвергшимся острой реакции на стресс. Повреждены два многоквартирных дома, магазин, гаражи и два автомобиля», — добавил Синегубов.

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