Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)
Ночью Харьков пережил массированную атаку БпЛА. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, всего армия РФ выпустила более 20 «Шахедов».
«Травмы получили шесть человек, из них четверо были госпитализированы в состоянии средней тяжести. 53-летняя женщина получила ранение стеклом, у 56-летней женщины — взрывная травма и ушиб колена, 62-летняя женщина госпитализирована с закрытым переломом предплечья. Также в больницу доставили 28-летнюю беременную женщину, которая получила ранение стеклом в результате взрыва. Еще 10 человек, в том числе трое детей, получили острую реакцию на стресс и получили медицинскую помощь на месте», — отметил Синегубов.
В городе зафиксировали около 10 локаций попаданий и падения обломков. Повреждены девять многоквартирных домов, здание КП, административное здание, церковь, кафе и не менее 37 автомобилей.
Синегубов уточнил, что последствия устраняют более 100 подразделений ГСЧС.
Видео: Олег Синегубов
В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео с коптера, на котором видны масштабы разрушений.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Кроме того, начальник ХОВА рассказал о ракетных обстрелах Чугуева.
«По городу Чугуев ночью были нанесены пять ракетных ударов типа «Х-59». Погибли три человека: мужчины 56 и 70 лет и 22-летняя женщина, которая была беременна. Медики оказали помощь женщинам 71 и 65 лет и 70-летнему мужчине, подвергшимся острой реакции на стресс. Повреждены два многоквартирных дома, магазин, гаражи и два автомобиля», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 12:11;