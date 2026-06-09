Траур по погибшим объявили сегодня на Чугуевщине
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что 9 июня объявили Днем траура по погибшим на Чугуевщине из-за ночного российского обстрела.
«Низко склоняем головы перед памятью трех наших, ни в чем не повинных гражданских земляков, чьи жизнь подло украл агрессор своим ночным ударом. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.
Сегодня государственные флаги на всех официальных учреждениях будут приспущены», – написала Минаева.
Она также опубликовала видео последствий ночных «прилетов» по громаде.
Видео: Галина Минаева/Telegram
Утром Минаева сообщила, что террор не прекращается – из-за удара БпЛА поврежден частный дом в частном секторе.
«По уточненной информации, в отдаленном микрорайоне Чугуева поражено небольшое гражданское предприятие. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета возник пожар», – добавила мэр.
Напомним, ночью 9 июня в результате российских обстрелов Харькова и Чугуева погибли трое людей, пострадали – больше 20, среди них трое детей. Оккупанты выпустили ракеты по Чугуеву, их тип еще устанавливается. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Погибли двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Еще шесть человек пострадали, установили в Харьковской облпрокуратуре.
Читайте также: За сутки РФ обстреляла 30 населенных пунктов области: Синегубов о последствиях
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Галина Минаева, день траура, погибли, траур, Чугуевщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Траур по погибшим объявили сегодня на Чугуевщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 10:26;