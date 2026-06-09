Траур по погибшим объявили сегодня на Чугуевщине

Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что 9 июня объявили Днем траура по погибшим на Чугуевщине из-за ночного российского обстрела.

«Низко склоняем головы перед памятью трех наших, ни в чем не повинных гражданских земляков, чьи жизнь подло украл агрессор своим ночным ударом. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня государственные флаги на всех официальных учреждениях будут приспущены», – написала Минаева.

Она также опубликовала видео последствий ночных «прилетов» по громаде.

Видео: Галина Минаева/Telegram

Утром Минаева сообщила, что террор не прекращается – из-за удара БпЛА поврежден частный дом в частном секторе.

«По уточненной информации, в отдаленном микрорайоне Чугуева поражено небольшое гражданское предприятие. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета возник пожар», – добавила мэр.

Напомним, ночью 9 июня в результате российских обстрелов Харькова и Чугуева погибли трое людей, пострадали – больше 20, среди них трое детей. Оккупанты выпустили ракеты по Чугуеву, их тип еще устанавливается. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Погибли двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Еще шесть человек пострадали, установили в Харьковской облпрокуратуре.