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FPV ударил по автомобилю на Харьковщине: погибли отец и сын

Происшествия 11:33   29.06.2026
Оксана Горун
FPV ударил по автомобилю на Харьковщине: погибли отец и сын Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

О трагедии на Харьковщине сообщила пресс-служба прифронтовой Боровской громады.

«Сегодня, 29 июня 2026 года, около 07:20 утра российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал гражданский автомобиль на автодороге между поселком Боровая и селом Гороховатка. В результате этой циничной атаки погибли двое мирных жителей села Гороховатка — отец и сын», — сообщили в Telegram громады.

Погибшие: Мироненко Виктор Николаевич (27.11.1938 г.р.) и Мироненко Сергей Викторович (28.03.1968 г.р.)

Руководство громады очередной раз призвало жителей не медлить с эвакуацией.

«Вражеские беспилотники каждый день охотятся на гражданских людей и транспорт. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и жизнью родных», — призвали в Telegram громады.

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Угроза российских FPV-дронов в Харьковской области нарастает. Сообщения об атаках на гражданских поступают фактически ежедневно. Институт изучения войны уже назвал происходящее «сафари на людей». Мы подробно анализировали ситуацию в обзоре. Появление FPV на улицах Харькова становится все более реальным поводом для беспокойства. 19 июня зафиксирован первый удар по автомобилю на дороге в городе (в районе Пятихаток), водитель погиб.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 11:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии на Харьковщине сообщила пресс-служба прифронтовой Боровской громады".