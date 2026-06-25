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FPV-дрон атаковал во время эвакуации на Харьковщине (видео)

Происшествия 17:57   25.06.2026
Оксана Горун
FPV-дрон атаковал во время эвакуации на Харьковщине (видео) Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Жителей Казачьей Лопани эвакуировали в Харьков полицейские офицеры громады. Забирали людей в районе Слатино. Но и это не обезопасило от охоты российского FPV.

«В ходе проведения эвакуационных мероприятий, уже на выезде из населенного пункта, враг совершил атаку FPV-дроном. Беспилотник попал в дорожное покрытие недалеко от маршрута движения эвакуационного транспорта», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Спасенных мужчину и женщину доставили в Харьков — в координационный центр, отметили в ГУНП.

«Полиция в очередной раз призывает жителей прифронтовых населенных пунктов не медлить с эвакуацией», — подчеркнули полицейские.

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Отметим, в последнее время Генштаб ВСУ практически ежедневно информирует о российских атаках в районе Казачьей Лопани. Тот факт, что ситуация на этом направлении обострилась, подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов. Институт изучения войны информирует: геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям вблизи Казачьей Лопани после попытки инфильтрации ВС РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 17:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Казачьей Лопани эвакуировали в Харьков полицейские офицеры громады. Забирали людей в районе Слатино. Но и это не обезопасило от охоты российского FPV".