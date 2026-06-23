Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА

FPV-дроны в последние недели стали существенно чаще долетать до Харькова. Одновременно Генштаб информирует о боях на севере от города — в районе Казачьей Лопани. Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 23 июня прокомментировал, совпадение ли это.

«Нет, это совсем не связанные вещи, — заявил Синегубов. — То что есть определенное обострение, мы понимаем: и по Казачьей Лопани и по другим населенным пунктам. Наши военные все это знают, противодействуют, врага уничтожают. Изменения линии фронта пока нет — ни по одному из направлений. Линия фронта полностью, благодаря нашим военным, стабильна».

Что же касается появления FPV-дронов на окружной и в Харькове, то это начальник ХОВА назвал новой тактикой врага.

«Это отдельные группы: выходят, отрабатывают дальше. И опять же: то, что долетает, — это единицы по сравнению с запускаемым. Ведется контрборьба, уничтожение этих групп и все остальное. Это больше вопрос к военным. Я не хочу перебирать на себя такую ​​функцию. Однако активное противодействие этому, поверьте, ведется нашими военными 24/7», — заверил Синегубов.

Он не стал делать выводы о том, насколько глубоко в Харьков могут долетать FPV, исходя из отдельных инцидентов. И напомнил, как постепенно «удлинялась» траектория полета КАБов: вначале они достигали только северных окраин Харькова, а с развитием вражеских технологий смогли преодолевать сотни километров.

«Я скажу так. Сейчас у нас воздушная тревога вся реальная. Когда смотришь на определенные военные средства идентификации, электронные девайсы, то каждая воздушная тревога реальна. То есть какой-то хлам к нам летит: или FPV-дрон, или один «Шахед», или два «Шахеда», или какая-то атака идет, или реактивные «Шахеды» парами. То есть, на воздушные тревоги нужно реагировать. Это не как взлетел МиГ – и мы не знаем, будет ли пуск или не будет, или ракета с какого-то моря долетит до нас за 40 минут… Мы живем в других реалиях», — подчеркнул начальник ХОВА.

Напомним, начальник ХОВА прокомментировал возможность установки антидроновых сеток в районе Пятихаток в Харькове. Коротко сказал: «Планируется». Также сетки могут появиться и на других окраинах города, которые находятся ближе всего к линии фронта.