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Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)

Общество 17:11   23.06.2026
Оксана Горун
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото) Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о завершении текущего ремонта двух дорог: Дергачи – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань. Обе дороги идут в сторону приграничья и часто подвергаются налетам FPV-дронов.

Задоренко пояснил, зачем потребовался ремонт.

«Это важные прифронтовые автомобильные артерии, через которые проходят эвакуационные маршруты, осуществляется гражданская и военная логистика с Харьковом. Ими каждый день пользуются наши жители, работники экстренных служб и военнослужащие», — написал он.

Дорогу из Дергачей отремонтировали 3
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

По словам начальника ГВА, обе дороги были после зимы «в крайне неудовлетворительном состоянии». За помощью местная администрация обратилась к ХОВА и Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

«В течение нескольких месяцев на дорогах был выполнен значительный объем работ по частичной замене дорожного полотна и ямочного ремонта. Это позволило повысить безопасность движения и сделать передвижение по этим маршрутам более комфортным», — подчеркнул Задоренко.

Ремонтируют дорогу в Дергачах 2
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Напомним, Симферопольскую трассу в Харьковской области ремонтируют в долг. Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила: ремонта требует около 90% покрытия этой дороги.

Дорогу из Дергачей отремонтировали
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Дорогу из Дергачей отремонтировали 2
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Ремонтируют дорогу в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Дорогу из Дергачей отремонтировали 4
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Отремонтировали дорогу из Дергачей
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Отремонтировали дорогу из Дергачей
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 17:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о завершении текущего ремонта двух дорог: Дергачи – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань. Обе дороги идут в сторону приграничья".