Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о завершении текущего ремонта двух дорог: Дергачи – Золочев и Дергачи – Казачья Лопань. Обе дороги идут в сторону приграничья и часто подвергаются налетам FPV-дронов.

Задоренко пояснил, зачем потребовался ремонт.

«Это важные прифронтовые автомобильные артерии, через которые проходят эвакуационные маршруты, осуществляется гражданская и военная логистика с Харьковом. Ими каждый день пользуются наши жители, работники экстренных служб и военнослужащие», — написал он.

По словам начальника ГВА, обе дороги были после зимы «в крайне неудовлетворительном состоянии». За помощью местная администрация обратилась к ХОВА и Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

«В течение нескольких месяцев на дорогах был выполнен значительный объем работ по частичной замене дорожного полотна и ямочного ремонта. Это позволило повысить безопасность движения и сделать передвижение по этим маршрутам более комфортным», — подчеркнул Задоренко.

Напомним, Симферопольскую трассу в Харьковской области ремонтируют в долг. Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила: ремонта требует около 90% покрытия этой дороги.