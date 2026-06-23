Дороги до кордону з РФ відремонтували на Харківщині (фото)

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про завершення поточного ремонту двох доріг: Дергачі – Золочів та Дергачі – Козача Лопань. Обидві дороги йдуть у бік прикордоння та часто зазнають нальотів FPV-дронів.

Задоренко пояснив, навіщо знадобився ремонт.

“Це важливі прифронтові автомобільні артерії, через які пролягають евакуаційні маршрути, здійснюється цивільна та військова логістика з Харковом. Ними щодня користуються наші мешканці, працівники екстрених служб та військовослужбовці”, – написав він.

За словами начальника МВА, обидві дороги були після зими “у вкрай незадовільному стані”. За допомогою місцева адміністрація звернулася до ХОВА та Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

“Протягом кількох місяців на автошляхах було виконано значний обсяг робіт із часткової заміни дорожнього полотна та ямкового ремонту. Це дозволило підвищити безпеку руху та зробити пересування цими маршрутами більш комфортним”, — підкреслив Задоренко.

Нагадаємо, Сімферопольську трасу в Харківській області ремонтують у борг. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила: ремонту потребує близько 90% покриття цієї дороги.