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Дороги до кордону з РФ відремонтували на Харківщині (фото)

Репортаж 17:11   23.06.2026
Оксана Горун
Дороги до кордону з РФ відремонтували на Харківщині (фото) Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про завершення поточного ремонту двох доріг: Дергачі – Золочів та Дергачі – Козача Лопань. Обидві дороги йдуть у бік прикордоння та часто зазнають нальотів FPV-дронів.

Задоренко пояснив, навіщо знадобився ремонт.

“Це важливі прифронтові автомобільні артерії, через які пролягають евакуаційні маршрути, здійснюється цивільна та військова логістика з Харковом. Ними щодня користуються наші мешканці, працівники екстрених служб та військовослужбовці”, – написав він.

Дорогу з Дергачів відремонтували 3
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

За словами начальника МВА, обидві дороги були після зими “у вкрай незадовільному стані”. За допомогою місцева адміністрація звернулася до ХОВА та Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

“Протягом кількох місяців на автошляхах було виконано значний обсяг робіт із часткової заміни дорожнього полотна та ямкового ремонту. Це дозволило підвищити безпеку руху та зробити пересування цими маршрутами більш комфортним”, — підкреслив Задоренко.

Ремонтують дорогу в Дергачах 2
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Нагадаємо, Сімферопольську трасу в Харківській області ремонтують у борг. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила: ремонту потребує близько 90% покриття цієї дороги.

Відремонтували дорогу з Дергачів
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Дорогу з Дергачів відремонтували 4
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Дорогу з Дергачів відремонтували
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Дорогу з Дергачів відремонтували 2
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Ремонтують дорогу у Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Відремонтували дорогу з Дергачів
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 17:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про завершення поточного ремонту доріг Дергачі – Золочів та Дергачі – Козача Лопань. Обидві дороги йдуть у бік прикордоння".