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FPV-дрон по “швидкій” у Золочеві випустили вранці росіяни

Події 10:59   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон по “швидкій” у Золочеві випустили вранці росіяни Фото: Віктор Коваленко

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що 1 серпня окупанти атакували карету “швидкої” у Золочеві. 

За його даними, “приліт” FPV-дрону зафіксували близько 07:40.

Внаслідок удару пошкоджено авто медиків. Інформації щодо постраждалих внаслідок удару немає, додав Коваленко.

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що починаючи з 20:00 Харків перебував під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22:30 з’явилися «Шахеди». Відомо про «прильоти» у Немишлянському, Салтівському та Київському районах. У Немишлянському поранені три жінки. У Салтівському безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, в Київському – по гаражному кооперативу. У цих випадках обійшлося без постраждалих. Ще кілька вибухів у місті прогриміли після 22:30. Перед цим мешканців попереджали про загрозу “шахедів”. О 23:15 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА по АЗС у Шевченківському районі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 10:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що 1 серпня окупанти атакували карету “швидкої” у Золочеві. ".