FPV-дрон по “швидкій” у Золочеві випустили вранці росіяни

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що 1 серпня окупанти атакували карету “швидкої” у Золочеві.

За його даними, “приліт” FPV-дрону зафіксували близько 07:40.

Внаслідок удару пошкоджено авто медиків. Інформації щодо постраждалих внаслідок удару немає, додав Коваленко.

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що починаючи з 20:00 Харків перебував під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22:30 з’явилися «Шахеди». Відомо про «прильоти» у Немишлянському, Салтівському та Київському районах. У Немишлянському поранені три жінки. У Салтівському безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, в Київському – по гаражному кооперативу. У цих випадках обійшлося без постраждалих. Ще кілька вибухів у місті прогриміли після 22:30. Перед цим мешканців попереджали про загрозу “шахедів”. О 23:15 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА по АЗС у Шевченківському районі.