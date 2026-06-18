Ремонт траси М-18 на Харківщині: чи зупиняє складне фінансування роботи (фото)
На дорозі державного значення М-18 “Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта” тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Дорожники кажуть: ремонтують її підрядники, фактично, у борг.
“Цей маршрут є однією з ключових транспортних артерій Харківської області, забезпечуючи сполучення між громадами, рух вантажного транспорту, роботу екстрених служб та щоденні поїздки тисяч мешканців регіону. Сьогодні окремі ділянки траси М-18 перебувають у вкрай незадовільному стані. Близько 90% покриття потребує ремонту, що викликає численні звернення та невдоволення користувачів дороги”, – зазначили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Зазначається: попри обмежене фінансування, роботи на маршруті тривають.
“Наразі вони виконуються підрядною організацією, фактично, в борг, що власне, і дозволяє не зупиняти процес відновлення важливої транспортної артерії”, – йдеться у повідомленні.
Дорожники вже відфрезерували зношене покриття на ділянці поблизу селища Високий та розпочали укладання нового асфальтобетону. Надалі роботи продовжуватимуться у напрямку Мерефи.
“Для залучення фінансування Служба відновлення та розвитку інфраструктури внесла до цифрової екосистеми DREAM усі необхідні документи та проєктні матеріали. Наразі очікується виділення коштів, які дозволять продовжити комплексне відновлення дороги”, – додали дорожники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорожники, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, трасса, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 14:49;