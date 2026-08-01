Пішов із дому, щоб безцільно поблукати: копи шукали хлопчика на Чугуївщині

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що шукали 12-річного хлопчика на Чугуївщині. Дитина загубилася вранці 1 серпня у Новопокровській громаді.

До копів звернулася тітка зниклого, розповівши, що зник її племінник. Дитина, за словами жінки, лягла спати вдома, а вже о п’ятій ранку рідні дізналися, що вона зникла. Після чого правоохоронці розпочали пошуки.

“У результаті проведених розшукових заходів поліцейські швидко встановили місцеперебування юнака. Хлопця знайшли на одній із вулиць селища, де він безцільно блукав. На щастя, жодних протиправних дій стосовно нього вчинено не було. Поліцейські повернули дитину рідним та провели з нею і членами родини профілактичну бесіду. Поліція Харківщини нагадує: у разі зникнення дитини не зволікайте та одразу телефонуйте на спецлінію 102“, – додали в поліції.