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Фото з місця ранкового “прильоту” у Харкові показав Синєгубов

Події 15:23   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото з місця ранкового “прильоту” у Харкові показав Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото із місця ранкового обстрілу Шевченківського району Харкова.

Жінку, яка не виходила на зв’язок після “прильоту” – знайдена. Вона ціла і неушкоджена, зазначив Синєгубов.

Обстріл Харкова 1 серпня

Внаслідок ворожого обстрілу досі вирує масштабна пожежа. На місці удару триває робота щодо ліквідації наслідків. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі“, – додав Синєгубов.

Обстріл Харкова 1 серпня

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “шахед”. «Приліт» зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучення загорівся склад. Інформації про постраждалих наразі немає.

Обстріл Харкова 1 серпня

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 15:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото із місця ранкового обстрілу Шевченківського району Харкова.".