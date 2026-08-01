Фото з місця ранкового “прильоту” у Харкові показав Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото із місця ранкового обстрілу Шевченківського району Харкова.

Жінку, яка не виходила на зв’язок після “прильоту” – знайдена. Вона ціла і неушкоджена, зазначив Синєгубов.

“Внаслідок ворожого обстрілу досі вирує масштабна пожежа. На місці удару триває робота щодо ліквідації наслідків. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “шахед”. «Приліт» зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучення загорівся склад. Інформації про постраждалих наразі немає.