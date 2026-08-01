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Один бій іде на півночі від Харкова, на Куп’янському напрямку – без атак

Україна 16:38   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Один бій іде на півночі від Харкова, на Куп’янському напрямку – без атак

З початку доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень. Знову основна увага ворога – на півночі від Харкова. На Куп’янському напрямку, за інформацією Генштабу, затишшя.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України відбили дев’ять атак росіян у районі Стариці, Ізбицького та Іващиного. Один бій продовжується.

На Куп’янських – спроб ворога прорватися не було.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” поінформувала, що напередодні росіяни намагалися прорватися на Харківщині 17 разів. Усі атаки були на півночі. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 17 штурмів ворога біля Стариці, Западного, Лимана, Ізбицького, Устинівки, Колодязного, Радьківки та Хатнього.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 16:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень. Знову основна увага ворога – на півночі від Харкова. На Куп’янському напрямку, за інформацією Генштабу, – затишшя.".