Один бій іде на півночі від Харкова, на Куп’янському напрямку – без атак

З початку доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень. Знову основна увага ворога – на півночі від Харкова. На Куп’янському напрямку, за інформацією Генштабу, затишшя.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України відбили дев’ять атак росіян у районі Стариці, Ізбицького та Іващиного. Один бій продовжується.

На Куп’янських – спроб ворога прорватися не було.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” поінформувала, що напередодні росіяни намагалися прорватися на Харківщині 17 разів. Усі атаки були на півночі. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 17 штурмів ворога біля Стариці, Западного, Лимана, Ізбицького, Устинівки, Колодязного, Радьківки та Хатнього.