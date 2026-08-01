Один бой идет на севере от Харькова, на Купянском направлении – без атак

С начала суток на Харьковщине было девять боестолкновений. Вновь основное внимание врага – на севере от Харькова. На Купянском направлении, по информации Генштаба, – затишье.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны Украины отбили девять атак россиян в районе Старицы, Избицкого и Иващино. Один бой продолжается.

На Купянском попыток врага прорваться не было.

Напомним, утром МГ «Объектив» информировала, что накануне россияне пытались прорваться на Харьковщине 17 раз. Все атаки были на севере. На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 17 штурмов врага около Старицы, Западного, Лимана, Избицкого, Устиновки, Колодезного, Радьковки и Хатнего.