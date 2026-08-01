Взяла планшет у знакомой «для ребенка» и сдала в ломбард: делом занялись копы

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что копы занимаются делом об украденном планшете на Чугуевщине.

По версии следствия, потерпевшая одолжила на сутки свой планшет знакомой. Та попросила гаджет якобы для своего ребенка и пообещала вернуть уже на следующий день. Однако слово так и не сдержала – подозреваемая сдала его в ломбард.

«Для этого она попросила другую знакомую, не знавшую о происхождении имущества, оформить залог в ломбарде. Вырученные деньги злоумышленница забрала и потратила», – установили правоохранители.

По результатам экспертизы, копы выяснили, что вероятная мошенница выручила больше десяти тысяч гривен.

«Дознаватели сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.